Мосгорсуд отменил штраф задержанному на акции 3 августа Андрею Рюрину

Мосгорсуд отменил постановление Никулинского районного суда в отношении Андрея Рюрина, которого оштрафовали на 17 тыс. руб. за акцию 3 августа. Об этом РБК заявили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Отменили и дело прекратили в связи с допущенными процессуальными нарушениями при рассмотрении судом первой инстанции», — пояснил представитель суда.

Ранее об отмене штрафа Рюрину сообщил «ОВД-Инфо». Позднее портал передал, что еще одному задержанному на акции 27 июля Илье Назарову отменили штраф в 15 тыс. руб. и прекратили дело.

В центре Москвы 27 июля и 3 августа проходили несогласованные акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Число арестованных участников двух протестных акций составило более 100 человек. Тогда суды получили более тысячи административных дел и помимо арестов вынесли 332 постановления о штрафах.

