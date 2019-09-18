Рогозин назвал дату возвращения пистолетов в экипировку космонавтов

Огнестрельное оружие для космонавтов уже тестируется и может вернуться в носимый аварийный запас (НАЗ) к 2021 году. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает «РИА Новости».

«Оружие уже тестируется. В комплект космонавта может войти года через полтора, к 2021 году», — сказал Рогозин.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что рассматривают возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку космонавтов. Сейчас аварийный запас космонавта не включает оружие. Раньше космонавтам давали пистолеты на случай, если они приземлятся в дикой местности. Но в конце 2000-х годов появились юридические трудности со ввозом и вывозом огнестрельного оружия в Казахстан, где находится космодром Байконур.

Сейчас НАЗ включает продукты питания, спички, патроны, нож мачете, лодку, плот, и др., а также средства радиосвязи и сигнализации, такие как зеркало, сигнальные патроны. Также в аварийный запас входят медикаменты.