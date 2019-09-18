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Глава Минкомсвязи заявил о мешающих бизнесу политиках

Глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что политики мешают работе бизнеса. Об этом он сообщил на конференции Американской торговой палаты в России, передает корреспондент РБК.

«Жизнь такова, что если встать на позиции бизнеса, политики, мы то есть, очень часто бизнесу мешаем работать. Я думаю, без нас всем вам жилось бы легче — и без всех наших ограничений, которые мы накладываем на развитие бизнеса», — сказал Носков.

По результатам опроса «ВЦИОМ-Спутник», предоставленным в феврале этого года, большинство россиян не верят в возможность ведения частного бизнеса в стране. Основными препятствиями для открытия своего дела респонденты назвали высокие налоги, бюрократию и общие финансовые затраты. Среди других проблем также назывались коррупция, административные барьеры и отсутствие поддержки властей. При этом большинство россиян (89%) положительно относятся к предпринимателям и всего 6% отрицательно.

По оценке Росстата, доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составила 21,9% в 2017 году. Национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства предусматривает, что этот показатель должен увеличиться до 32,5% к 2024 году.

Теги: Минкомсвязь, бизнес, политики, новости РБК
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