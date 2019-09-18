Заместитель Кличко попал в реанимацию после нападения

Заместитель Кличко попал в реанимацию после нападения

Заместитель главы городской администрации Киева Владимир Слончак попал в реанимацию после нападения неизвестного, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на потерпевшего.

«Я в реанимации, извините, трудно говорить», — подтвердил журналистам Слончак факт нападения.

По данным «Цензор.нет», в больнице замглавы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы головы. Потерпевший сообщил, что на него напали в подъезде дома по улице Митрополита Липкивского в 23:30 17 сентября.

В Киевской полиции также подтвердили факт случившегося. Правоохранители устанавливают обстоятельства. В настоящий момент решается вопрос об открытии уголовного производства.