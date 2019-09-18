Появилось видео нейтрализации готовивших теракт боевиков в Чегеме

Появилось видео ликвидации двух боевиков в городе Чегем в Кабардино-Балкарии. Кадры операции поступили в РБК от информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

Видео: ФСБ РФ

На видеозаписи видно, как сотрудники спецслужб оцепили место, где укрывались боевики. Спустя некоторое время прогремел взрыв, и из здания пошел дым.

В НАК подтвердили, что спецслужбы уничтожили двух боевиков, которые являлись членами религиозно-экстремистской группировки. Они находились в одном из частных домов на 1-м Промышленном проезде.

Для проведения операции в 5:00 18 сентября был введен режим контртеррористической операции. Спецслужбы оцепили территорию вокруг дома. В ходе операции боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям, на что те открыли огонь. В результате оба мужчины были нейтрализованы.