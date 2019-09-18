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Рейс из Пулково в Салоники отложили по техническим причинам

Рейс авиакомпании «Ямал» (YC9201) по маршруту Санкт-Петербург — Салоники (Греция) задержан по техническим причинам, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Пулково.

«Для отправки пассажиров направлен резервный борт. Вылет запланирован на 15:00. С пассажирами работают представители согласно федеральным авиационным правилам. За уточнениями причин просим обращаться в авиакомпанию», — пояснили в пресс-службе.

РБК направил запрос пресс-службе авиакомпании «Ямал».

Ранее «Фонтанка» сообщила, что рейс авиакомпании «Ямал» в Салоники задержали минимум на 10 часов. По расписанию рейс должен был вылететь в 5:00. В центре информационной поддержки «Ямала» изданию пояснили, что рейс отложен из-за неисправности самолета.

В августе в аэропорту Пулково произошла массовая задержка рейсов. Среди них оказались рейсы «Уральских авиалиний» в Барселону, Москву, Тель-Авив и Душанбе, рейсы авиакомпании «РусЛайн» в Иваново, Нижний Новгород и Воронеж, а также Pegas Fly и S7 — до Москвы и авиакомпании «Россия» до Энфиды-Хаммамета. Также был отменен рейс компании Tajik Air в Душанбе.

Теги: аэропорт Пулково, Греция, задержка рейса, новости РБК
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