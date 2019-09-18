Посол Белоруссии назвал срок утверждения программы интеграции с Россией

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции двух стран до 8 декабря, когда исполнится 20 лет с момента подписания договора о создании Союзного государства. Об этом сообщил посол Белоруссии Владимир Семашко на международном форуме «Технопром-2019», передает «РИА Новости».

Семашко отметил, что «дорожные карты» должны быть разработаны до 1 ноября этого года. Всего их 31 по разным направлениям. Дипломат также подтвердил, что 6 сентября премьер-министры двух стран парафировали новую программу реализации союзного договора.

О том, что премьер-министры двух стран подписали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства», сообщил «Коммерсантъ». Издание со ссылкой на документ писало, что правительства двух стран, в частности, планируют объединение налоговых систем, таможенной политики и энергополитики (создание единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии). Также, согласно документу, страны собираются сделать единый набор норм регулирования «промышленной политики», единый доступ к госзакупкам, а также систему учета собственности и унификации хозяйственного законодательства.