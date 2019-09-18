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Машина въехала в вестибюль Trump Plaza в штате Нью-Йорк

В городе Нью-Рошелл штата Нью-Йорк вечером 17 сентября автомобиль врезался в вестибюль здания Trump Plaza. Об этом сообщает CBSNewYork.

Черный автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в здание примерно в 21:00 по местному времени (4:00 мск). По информации полиции, произошел несчастный случай, но следователи все еще выясняют обстоятельства случившегося. Как пишет телеканал, в результате пострадали как минимум два человека, они получили незначительные травмы. Один из пострадавших — консьерж здания.

Видео: AielloTV / Twitter

Trump Plaza в Нью-Рошелле — одна из башен бизнес-империи президента США Дональда Трампа. Это жилое здание высотой в 42 этажа.

В июне автомобиль врезался в ворота посольства США в Сеуле накануне приезда Трампа. При осмотре полиция обнаружила в салоне автомобиля десятки газовых баллончиков. Полицейские также выяснили, что водитель взял машину в аренду.

Теги: Дональд Трамп, автомобиль, Нью-Йорк
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