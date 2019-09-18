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Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил по очереди присоединить к России Белоруссию и Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию как одно единое государство. Зачем выдумывать: а давайте сначала таможню или сначала тарифы. Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством», — написал политик.

«И с Украиной тоже самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь», — отметил он, добавив, что страны «исторически жили вместе».

Он отметил, что единый рубль в этих трех странах будет «сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами».

При этом, по словам политика, стоит позволить людям говорить на том языке, на котором они захотят, а также сохранить национальные газеты, театры и школы. Он добавил, что в единой стране нужно было бы отказаться от указания национальности и «быть просто гражданами одной страны».

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Ранее Жириновский предложил выдавать российские паспорта не только жителям Донбасса, но и всем желающим украинцам. По его словам, это единственный способ «остановить американизацию Украины».

Теги: Владимир Жириновский, присоединение к России, Белоруссия
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