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В России появится система анализа поведения водителей

В России к 2022 году появится система анализа поведения водителей. Об этом сообщили «РИА Новости» в информбюро Национальной технологической инициативы (НТИ).

Получивший название Skytracking Transport Security проект был создан российской компанией «Скайтрэк», являющейся участником рынка «Нейронет» НТИ.

Система сможет предупреждать водителей о риске возникновения аварии. Планируется, что она сможет распознавать поведение находящегося за рулем человека: курение или разговор по телефону во время вождения, усталость и прочие отвлекающие факторы.

Встроенные датчики позволят фиксировать превышение скорости и уход с маршрута, а также проверять техническое состояние автомобиля. Полученные данные проанализирует искусственный интеллект, который сравнит их с уже имеющимися шаблонами ДТП. В случае необходимости система предупредит водителя о риске возникновения аварийной ситуации.

По словам исполнительного директора отраслевого союза «Нейронет» НТИ Александра Селезнева, систему, разработка которой начнется в 2020 году, планируется устанавливать в том числе и на общественный транспорт, что должно способствовать снижению аварийности на дорогах.

Ранее правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона, без вызова инспектора ГИБДД. С ноября в четырех регионах страны заработает мобильное приложение, позволяющее передавать информацию об аварии.

Теги: водители, Россия
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