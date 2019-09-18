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Вылетевший в Пекин самолет вернулся в Вашингтон из-за возгорания

Самолет авиакомпании Air China, выполнявший рейс Пекин-Вашингтон, вернулся в аэропорт американской столицы. Об этом сообщает Associated Press.

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт Вашингтона из-за возгорания двигателя. Как сообщает агентство со ссылкой на заявление Федеральной авиационной администрации США, рейс вылетел из аэропорта в 16:39 (9:39 мск) и вернулся в 17:54 (10:39 мск), проведя в воздухе немногим более часа.

По данным представителя Air China, в результате инцидента никто не пострадал, пассажирам предоставлена возможность улететь другими рейсами. В настоящий момент специалисты устанавливают причину возгорания.

В августе вылетевший из Санкт-Петербурга в Мюнхен самолет авиакомпании Lufthansa вернулся в Пулково из-за трещины на ветровом стекле кабины экипажа. На борту находился 141 пассажир, посадка прошла в штатном режиме.

Теги: самолет, Air China, Пекин
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