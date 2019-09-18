СМИ сообщили о возможности списания банкротам долгов по штрафам ГИБДД

Прошедшие процедуру личного банкротства россияне получат возможность не платить штрафы ГИБДД. Соответствующий законопроект рассмотрела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщает «Российская газета».

По данным издания, в случае принятия законопроекта признавшим себя банкротами россиянам обнулят задолженности по штрафам и налогам. Как сообщил «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект расширит перечень случаев, в которых банкрот освобождается от обязательств по выплатам. Груздев отметил, что процедура банкротства предполагает жесткую проверку, по результатам которой с человека списывают все возможное в счет погашения задолженности, однако потом освобождают от уплаты оставшейся части долга.

Согласно действующему законодательству, с банкрота списывают кредиты и прочие долги, однако он вынужден оплатить имеющиеся штрафы ГИБДД или неуплаченные налоги. По данным издания, в последний год в России признали банкротами 411,8 тыс.чел., общая сумма списанных с них долгов составила 153,7 млрд руб.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил в 20 раз снизить стоимость банкротства физических лиц, чтобы сделать процедуру доступнее для тех, кто действительно в ней нуждается.