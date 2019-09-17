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Политика ,  
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Экзитполы показали отставание партии Нетаньяху от основного конкурента
По различным данным оппозиционный блок сможет получить в парламенте на одно-два места больше, чем партия «Ликуд»
Биньямин Нетаньяху (Фото: EPA / ТАСС)

Партия «Ликуд» действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху занимает второе место на парламентских выборах. Данные экзитполов показывают, что она незначительно отстает от блока «Кахоль-Лаван», который возглавляет оппозиционный политик, бывший начальник генштаба армии обороны Израиля Бенни Ганц, сообщает Jerusalem Post.

Опрос, который провел «12 канал» израильского телевидения показывает, что блок Ганца может рассчитывать на 34 места в парламенте, тогда как у «Ликуда» 33 места.

Экзитполы, которые продемонстрировал «13 канал» также показали преимущество блока Ганца, который набирает 33 места против 31 у партии Нетаньяху .

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И «Ликуд», и «Кахоль-Лаван» в последние дни перед голосованием активно призывали своих избирателей прийти на участки. Ганц и возможный претендент на пост премьера от его блока Яир Лапид (бывший министр финансов) даже пришли на пляж, чтобы убедить людей не загорать в воскресенье, а отдать свой голос. Ганц с этой же целью отправился в торговый центр, а Нетаньяху сходил на рынок и автобусную станцию в Иерусалиме.

В воскресенье в Израиле прошли первые в истории страны досрочные выборы. Они были назначены после голосования в апреле, по итогам которого премьер-министр страны Нетаньяху не смог сформировать правительство.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Израиль, Биньямин Нетаньяху
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