Представитель США на Украине назвал санкции против России недостаточными

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что санкций в отношении России «недостаточно». Об этом он сообщил в интервью Первому каналу Грузии.

«Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым», — сказал Тейлор, добавив, что цель санкций — прекратить «агрессивные действия России».

Временный поверенный напомнил о существовании более широких ограничений, которые могут быть введены международным сообществом в отношении России, включая секторальные санкции в оборонной, энергетической и финансовой сферах, а также ограничения в выдаче виз.

«Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы», — заявил Тейлор, добавив, что подобная мера была бы «разрушительна» для страны и могла бы быть введена в случае «еще одного агрессивного шага».

Говоря о перспективах вступления Украины и Грузии в НАТО, Тейлор назвал одним из условий прекращение российского военного присутствия в Южной Осетии, Абхазии, в Крыму и на Донбассе.