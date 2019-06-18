Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный

Экс-посол США на Украине вернулся в Киев как временно поверенный

Бывший американский посол Уильям Тейлор вернулся на Украину как временно поверенный в делах Соединенных Штатов. Об этом сообщается на сайте посольства США в Киеве.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в построении прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами», — сказал Тейлор.

Ранее руководившая американским посольством Кристина Квин вернется к работе в качестве заместителя главы миссии.

Тейлор был послом США на Украине с 2006 по 2009 год. Он также был специальным координатором американского Госдепартамента по вопросам Ближнего Востока. В последнее время он являлся исполнительным вице-президентом Института мира США.

В мае Соединенные Штаты сменили посла на Украине. Мари Йованович покинула свой пост, а временно исполняющим обязанности диппредставителя назначили Джозефа Пеннингтона. Ранее он занимал должность исполняющего обязанности замглавы миссии.