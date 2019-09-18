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Технологии и медиа ,  
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Разработчик Genesis-2 сообщил о риске столкновения с советским спутником

Американский надувной модуль Genesis-2 может в ближайшие часы столкнуться с советским военным спутником «Космос-1300». Об этом сообщила в своем Twitter компания-разработчик Bigelow Aerospace со ссылкой на ВВС США.

«Сегодня ВВС США уведомили нас о 5,6%-й вероятности, что спустя 15 часов Genesis-2 столкнется с нефункционирующим советским спутником «Космос-1300», — заявили в компании, добавив, что даже небольшая угроза столкновения напоминает о том, насколько замусорена орбита.

Genesis-2 — надувной модуль для тестирования коммерческих станций. Нефункционирующий «Космос-1300» является спутником радиоэлектронной разведки, он был запущен в 1981 году.

Американская компания Bigelow Aerospace была основана предпринимателем Робертом Бигелоу в 1999 году, она занимается разработкой космических станций на основе технологии с применением «космической ткани». В 2006 году компания апробировала технологию, запустив в космос модуль Genesis I, летом того же года эксперимент повторился с модулем Genesis-2. Тогда с целью частично окупить запуск компания предложила всем желающим за $295 запустить в космос внутри модуля любой предмет. Genesis-2 проработал два с половиной года. В 2018 году Bigelow Aerospace объявила о создании дочерней компании по продаже и управлению коммерческими станциями.

Теги: надувной модуль, столкновение
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