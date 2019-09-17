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Россиянин скончался в отеле в турецкой Анталье

Пожилой россиянин скончался в одном из отелей турецкой Антальи, сообщили РБК в городском генконсульстве России.

«Смерть подтверждаем, произошла она несколько дней назад. В данный момент обстоятельства уточняются, проводятся все необходимые мероприятия», — заявили там.

Издание Haber Turk сообщает, что речь идет о 65-летнем Наиле Ибатулине, предположительно скончавшемся от сердечного приступа.

15 сентября в Анталье погиб гражданин России, пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего в процессе занятий паратрейсингом.

Теги: Анталья, Турция, смерть, турист, новости РБК
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