Россиянин скончался в отеле в турецкой Анталье

Россиянин скончался в отеле в турецкой Анталье

Пожилой россиянин скончался в одном из отелей турецкой Антальи, сообщили РБК в городском генконсульстве России.

«Смерть подтверждаем, произошла она несколько дней назад. В данный момент обстоятельства уточняются, проводятся все необходимые мероприятия», — заявили там.



Издание Haber Turk сообщает, что речь идет о 65-летнем Наиле Ибатулине, предположительно скончавшемся от сердечного приступа.

15 сентября в Анталье погиб гражданин России, пострадавший в результате несчастного случая, произошедшего в процессе занятий паратрейсингом.