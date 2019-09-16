В Анталье умер пострадавший во время парасейлинга россиянин

В Анталье умер пострадавший во время парасейлинга россиянин

Гражданин России скончался из-за травм, полученных в результате несчастного случая во время занятий парасейлингом в Анталье, сообщили РБК в российском генконсульстве.

В генконсульстве уточнили, что умер пострадавший юноша, а его мать выписали из больницы 15 сентября.

Ранее РБК сообщал, что в ходе занятий парасейлингом в Турции пострадали мать и сын. Инцидент произошел 14 сентября в районе Коньяалты турецкой Антальи. Канат, соединяющий парашют, на котором парили мать и сын, оборвался. Сильным порывом ветра их отбросило на пальмы, которые росли возле берега. Из-за падения с высоты более 20-метров туристы получили травмы, их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По данным местных изданий T24 и BirGün, полиция в Турции задержала владельца и работника компании, предоставившей развлекательные услуги туристам.

В сентябре 2017 года россиянин попал в реанимацию после происшествия на параплане в Турции. Во время полета с горы Бабадаг купол парашюта Иванова внезапно закрылся, и турист упал с высоты 70 м.