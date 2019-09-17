В ОБСЕ выразили беспокойство задержанием главы «Sputnik Молдова»

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен расследованием в отношении руководителя агентства «Sputnik Молдова» (входит в МИА «Россия сегодня») Владимира Новосадюка. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я обеспокоен расследованием дела Новосадюка, который был задержан и допрошен правоохранительными органами Молдавии. Нужна дополнительная информация об обстоятельствах дела», — написал Дезир.

Новосадюка задержали 17 сентября в Кишиневе по подозрению в причастности к краже $1 млрд из банковской системы Молдавии. Правоохранительные органы считают, что это произошло в 2014 году.

В пресс-службе агентства Sputnik в разговоре с РБК подтвердили задержание Новосадюка, уточнив, что видели различные версии в СМИ, но считают нужным дождаться выводов следствия.