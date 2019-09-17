«Россия сегодня» прокомментировала задержание главы «Sputnik Молдова»

Sputnik в курсе предположений о причинах задержания руководителя отдела агентства в Молдавии, заявили РБК в пресс-службе МИА «Россия сегодня», одним из проектов которого является агентство.

«Мы, как пресс-служба МИА «Россия сегодня», видели сообщения в СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении Владимира Новосадюка, но считаем правильным дождаться официальных выводов следствия», — сообщили там.



17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на молдавский Национальный центр борьбы с коррупцией сообщил, что Новосадюка задержали в Кишиневе по подозрению в причастности к краже $1 млрд из банковской системы страны. Эту же информацию подтвердил источник газеты «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур уточнил ТАСС, что дома у Новосадюка проходит обыск, c самим журналистом ведутся следственные действия.