«Россия сегодня» прокомментировала задержание главы «Sputnik Молдова»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 сентября
USD ЦБ: 64,12 (+0,29) Quote, 14:31
Курс евро на 18 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,07) Quote, 14:31
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача мужчину Общество, 15:49 Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова Общество, 15:39 Умер профессор Петербургской консерватории Валерий Успенский Общество, 15:39 Алексей Калицев — о марке Genesis и новой концепции владения автомобилем РБК и Genesis, 15:36 Коллегия судей рекомендовала назначить Лебедева главой Верховного суда Общество, 15:34 Экс-тренер сборной России Слуцкий поддержал осужденного Устинова Спорт, 15:32 Северокорейцы ранили троих российских пограничников в Японском море Общество, 15:28 Сбербанк снизил размер первоначального взноса по ипотеке Финансы, 15:25 Мостовой оценил шансы Кокорина и Мамаева вернуться в футбол Спорт, 15:25 Гендиректор «Зенита» исключил аренду Кокорина в «Сочи» Спорт, 15:21 Главными пострадавшими от роста цен на нефть оказались акции авиакомпаний Quote, 15:17 Саудовский король пообещал справиться с последствиями атаки дронов Политика, 15:13 Блогер Кьяра Ферраньи — о коллаборации с Lancôme и отношении к себе Стиль, 15:12 На 157 тыс. криптовалютных кошельков хранится больше 10 Bitcoin Крипто, 15:11
Общество ,  
0 
«Россия сегодня» прокомментировала задержание главы «Sputnik Молдова»

Sputnik в курсе предположений о причинах задержания руководителя отдела агентства в Молдавии, заявили РБК в пресс-службе МИА «Россия сегодня», одним из проектов которого является агентство.

«Мы, как пресс-служба МИА «Россия сегодня», видели сообщения в СМИ о различных версиях причин следственных действий в отношении Владимира Новосадюка, но считаем правильным дождаться официальных выводов следствия», — сообщили там.

Политика
Главу Sputnik Moldova заподозрили в причастности к краже $1 млрд

17 сентября «Интерфакс» со ссылкой на молдавский Национальный центр борьбы с коррупцией сообщил, что Новосадюка задержали в Кишиневе по подозрению в причастности к краже $1 млрд из банковской системы страны. Эту же информацию подтвердил источник газеты «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур уточнил ТАСС, что дома у Новосадюка проходит обыск, c самим журналистом ведутся следственные действия.

Теги: новости РБК, Sputnik, задержание
Материалы по теме
В Молдавии по делу о хищении $1 млрд задержан муж певицы Жасмин
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter