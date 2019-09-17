Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма

Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду и двойному использованию исторических названий необходимо прекратить. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» заявил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, подобные инициативы не актуальны, поскольку в 2014 году Крым вернулся «на Родину — в Российскую Федерацию». «Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», — написал политик.

Он также отметил необходимость «помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи». «Сегодня наша цель — сделать республику процветающим регионом России, а жизнь крымчан — комфортной и безопасной», — добавил Аксенов.

С предложением о переименовании выступал глава греческой диаспоры республики Иван Шонус. По его словам, переименование Крыма в Тавриду послужит дополнительным мотивом утверждения принадлежности полуострова к России.

Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.