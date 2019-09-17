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Кравчук назвал «латаной-перелатанной» Конституцию Украины

Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал «латаной-перелатанной» конституцию своей страны. Об этом он заявил на презентации своей книги «На перекрестках украинской истории» («На перехрестях української історії») 17 сентября в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

При этом политик отметил, что Конституция Украины требует изменений. Однако прежде, уточнил Кравчук, необходимо спросить у украинского народа, какая форма правления нужна стране.

«Парламентская, парламентско-президентская, президентско-парламентская, президентская?.. Когда будет ответ на этот вопрос, тогда можно строить всю вертикаль, структуру» — сказал он.

По мнению бывшего президента, на Украине должна быть «настоящая» парламентско-президентская форма правления, что в настоящий момент не соблюдается.

Ранее, комментируя решение Верховной рады об отмене неприкосновенности депутатов, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что от Конституции Украины могут остаться «ножки и рожки», если предложения о ее изменении продолжат поступать.

Теги: Конституция, Украина, Леонид Кравчук
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