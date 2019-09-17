Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков

Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать список подписчиков с целью защиты от недобросовестных конкурентов. Об этом говорится в сообщении компании.

Новая функция будет доступна администраторам сообщества. Если функция будет включена, пользователи смогут видеть среди вступивших в группу только своих друзей и общее число участников. При этом сообщество не будет отображаться в личном профиле подписчика.

Уточняется, что нововведение поможет бизнесу защищать свои сообщества в соцсети от конкурентов, которые отслеживают новых участников паблика, переманивая их путем рассылки спама. Другие авторы смогут уберечь своих подписчиков от «возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения».

При этом полный список участников паблика смогут увидеть модераторы, редакторы и администраторы сообщества. При скрытии списка возможность настройки таргетированной рекламы на подписчиков останется.

В середине июня «ВКонтакте» сняла запрет на продажу сообществ без смены тематики группы. Компания выпустила рекомендации, согласно которым заключать договор необходимо только при участии юриста, также следует проверять, привязана ли приобретаемая группа к юрлицу.