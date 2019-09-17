Суд отменил приговор жителю Петербурга за выбитый зуб полицейского

Санкт-Петербургский городской суд отменил приговор Михаилу Цакунову, осужденному за применение насилия к сотруднику полиции на акции «Он нам не царь!», которая состоялась 5 мая 2018 года. Об этом сообщает в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов города.

«Оправдан за отсутствием в деянии состава преступления. За Цакуновым признано право на реабилитацию», — говорится в заявлении ведомства.

В мае Дзержинский суд признал Цакунова виновным по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначили штраф в размере 100 тыс. руб. Прокуратура, напротив, просила суд назначить Цакунову наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно.

25-летнего Михаила Цакунова задержали 5 мая 2018 в Петербурге во время акции «Он нам не царь!», которая была организована сторонниками оппозиционера Алексея Навального. По данным следствия, во время задержания молодой человек выбил зуб полицейскому.

На видеозаписи задержания Цакунова у Дворцовой площади, появившейся в соцсетях, видно, что, когда он стоял со сдутой желтой резиновой уткой, к нему подбежали силовики и повалили его на землю.