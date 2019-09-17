В Новороссийске на складе стройматериалов произошел пожар

На складе со строительными материалами в Новороссийске вспыхнул пожар. Площадь возгорания составляет 1000 кв. м. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.

Сообщение о возгорании в здании склада на улице Васенко поступило в экстренные службы в 14:09. На территории была угроза обрушения кровли, пожару присвоили повышенный ранг сложности. На складе хранился строительный утеплитель, уточняет ведомство.

По данным на 16:20 (совпадает с мск) отрытый огонь удалось ликвидировать. К тушению возгорания привлекли 46 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники.

Ранее в развлекательном парке Барнаула Алтайского края загорелся детский аттракцион «Дракончики». Площадь пожара достигала 10 кв. м. На момент возникновения пожара в развлекательном парке не было посетителей.