Избранные в Мосгордуму депутаты вступили в должности

Во вторник, 17 сентября, в Мосгордуме состоялась церемония инаугурации депутатов нового, седьмого созыва. Все 45 новых членов городского парламента принесли присягу и вступили в должность, передает корреспондент РБК.

Инаугурация началась с выступления мэра Москвы Сергея Собянина. Он назвал предвыборную кампанию «конкурентной и серьезной» и напомнил депутатам, что Мосгордуме часто приходится принимать непопулярные решения. В ходе церемонии два оппозиционных депутата — Максим Круглов от «Яблока» и Евгений Ступин от КПРФ — обратились к председателю Мосгоризбиркома Валентину Горбунову и заявили, что будут требовать его отставки.

Ступин также потребовал закрытия мусоросжигательного завода в Косино-Ухтомском районе. Выступая после них, другой представитель КПРФ, внук главы Леонид Зюганов призвал коллег выступать только с трибуны Мосгордумы.

Выборы в городской парламент прошли 8 сентября. В ходе кампании из-за большого количества брака в подписях до выборов не были допущены некоторые оппозиционные кандидаты. После отказа в регистрации в Москве прошло несколько митингов. Часть из них не была согласована с мэрией, их участников задерживали. Всего задержанными оказались не менее 1,6 тыс. человек. У лидеров оппозиции прошли обыски, некоторые из них были арестованы за проведение несанкционированных митингов. Следственный комитет также возбудил дело о массовых беспорядках. Часть задержанных по этому делу получили сроки до 3,5 года.