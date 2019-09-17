Умер профессор Петербургской консерватории Валерий Успенский

Народный артист России и заслуженный деятель искусств, профессор Санкт-Петербургской консерватории Валерий Успенский умер на 81-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице учреждения в Facebook.

«17 сентября 2019 года скончался заслуженный деятель искусств, народный артист России, профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории Валерий Всеволодович Успенский», — говорится в сообщении.

О времени и месте прощания с музыкантом будет объявлено дополнительно.

Валерий Успенский родился 20 января 1939 года. В 1956 году он окончил Хоровое училище имени М.И. Глинки, а в 1960 году — Ленинградскую консерваторию. С 1960 года работал главным хормейстером Театра оперы и балета Улан-Удэ, затем — руководителем детского хора Ленинградского радио и телевидения.

Кроме того, он был дирижером Ансамбля песни и пляски Дальневосточного военного округа, художественным руководителем и главным дирижером Академического хора Хабаровска, хора Балтийской музыкальной академии, а также руководил студенческими хорами Института культуры и искусства Хабаровска.