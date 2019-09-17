Космонавт рассказал о нештатной ситуации при возвращении «Союза»

Российский космонавт Олег Кононенко подтвердил, что в июне при возвращении на Землю с МКС пилотируемого корабля «Союз МС-11» произошла нештатная ситуация. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

«После отработки тормозного импульса, перехода в атмосферу прошло сообщение об отказе одного из коллекторов двигателя ориентации причаливания. Ситуация нестрашная, потому что все системы в корабле резервированы», — сказал Кононенко. По его словам, система автоматически перешла на резервную.

Он также отметил, что подобная ситуация не является обычной, однако «все отработало штатно». В атмосферу корабль вошел в нужной ориентации и «сел спокойно».

Нештатная ситуация с пилотируемым кораблем «Союз МС-11», на котором с МКС вернулись на Землю три космонавта, произошла в ночь на 25 июня. В составе экипажа были российский космонавт Олег Кононенко, американский астронавт Давид Сен-Жак и канадка Энн Макклейн. Комментатор NASA сообщал, что после схода с орбиты у пилотируемого корабля «Союз МС-11» отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. В итоге это не повлияло на спуск корабля, поскольку система автоматически перешла на резервный коллектор.