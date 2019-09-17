Кристин Лагард избрана главой Центробанка Евросоюза

Европарламент одобрил кандидатуру Кристин Лагард на должность главы Европейского центробанка, сообщается на сайте Европарламента.

По данным Reuters, ее поддержали 394 депутата Европарламента, против выступили 206. Председатель Центробанка избирается на восемь лет.

16 июля Лагард подала в отставку с должности директора-распорядителя Международного валютного фонда, который занимала с 2011 года. Ранее она работала министром экономики и финансов при президенте Франции Николя Саркози.

2 июля лидеры Евросоюза выдвинули кандидатуру Лагард на смену бывшему президенту Европейского центробанка Марио Драги.