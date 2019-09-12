Кадыров предложил поделиться опытом Чечни для сокращения числа разводов

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал информацию о снижении числа разводов в России и напомнил, что в Чечне он самый низкий по стране.

«Я убежден, что вопрос укрепления семьи должен стать национальной идеей и всенародной задачей», — написал глава республики. «В Чечне накоплен огромный опыт в решении данной задачи, которым можем поделиться», — добавил он.

Кадыров указал, что в целом по России число разводов выше, чем в США и в Европе. «Подумайте сами, с начала года в России расторгнут 621 брак из каждых тысячи. Если учесть, что многие молодые люди не регистрируют семейные узы, то эти данные могут быть еще выше», — написал он.

По данным Росстата, которые ранее представила газета «Известия», в январе—июле 2019 года в Чечне был зарегистрирован самый низкий по стране показатель по числу разводов: 147 на тысячу браков.