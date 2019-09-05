В «Уральских авиалиниях» опровергли уход посадившего A321 на поле пилота

Пилот Дамир Юсупов, успешно посадивший лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье, не намерен менять место работы. Об этом РБК сообщили в «Уральских авиалиниях».

«Извините, я недоступен для СМИ» — сказал РБК Дамир Юсупов, добавив, что речь идет о «служебной информации».

Сообщения о том, что Дамир Юсупов намерен перейти на работу в Emirates Airline, появились ранее в социальных сетях. Согласно им, пилоту поступил ряд предложений от зарубежных авиакомпаний, однако самое выгодное из них оказалось от авиакомпании из ОАЭ — с зарплатой порядка $16 тыс. РБК направил запрос в пресс-службу авиакомпании Emirates.

Юсупов вернулся к работе 4 сентября, сообщали ранее в «Уральских авиалиниях». Перед возобновлением полетов он пройдет все медицинские обследования. В кабину пилота он вернется на следующей неделе.

Дамир Юсупов командовал экипажем лайнера A321, двигатели которого заглохли вскоре после вылета из аэропорта Жуковский из-за столкновения с птицами. Он принял решение совершить аварийную посадку, не выпуская шасси, на кукурузном поле. Несколько десятков человек пострадали, однако погибших в результате ЧП не было. Дамиру Юсупову и второму пилоту, 23-летнем Георгию Мурзину президент Владимир Путин присвоил звания Героев России.