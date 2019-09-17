Нарышкин подарил Курчатовскому институту архивные документы по атому

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин передал Курчатовскому институту документы из архива СВР, имеющие отношение к созданию атомного оружия в СССР. Об этом пишет «РИА Новости».

Материалы посвящены участию разведчиков в реализации атомного проекта, пояснил Нарышкин. «Среди архивных документов находится добытый план оперативно-агентурной разработки «Энормоз», — отметил директор СВР. Кроме того, президент института Михаил Ковальчук получил от Нарышкина в подарок выполненный с помощью полиграфического золота портрет Игоря Курчатова, создателя первой советской атомной бомбы. Ковальчук, в свою очередь, подарил Нарышкину кусочек графитовой кладки первого советского ядерного реактора Ф-1, который был построен и в конце декабря 1946 года.

«Энормоз» — название многолетней операции российских разведчиков по добыче секретных американских атомных технологий. Руководителем операции принято считать советского шпиона армянского происхождения Гайка Овакимяна.