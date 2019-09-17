Власти Крыма отказались переименовывать полуостров

Инициатива о дополнительном названии «Таврида» для Крыма не будет рассматриваться в парламенте. Об этом заявил кандидат на пост спикера крымского парламента Владимир Константинов, передает «РИА Новости».

«Я категорический противник этих идей. У нас в Крыму есть, чем заниматься. У нас колоссальный объем задач», — сказал он.

Константинов отметил, что жители полуострова долгое время «боролись» за слова «Республика Крым». По его словам, название «Крым» знают во всем мире, в отличие от «Тавриды».

Ранее инициативу о добавлении исторического топонима «Таврида» в официальное название республики поддержал вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.