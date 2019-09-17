Эксперты Group-IB предупредили об активизации Android-трояна

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Клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в России и СНГ стали жертвами атаки Android-трояна Fanta, который нацелен на пользователей, размещающих объявления о купле-продаже на интернет-сервисе Avito. Об этом говорится в отчете компании Group-IB, поступившем в распоряжение РБК.

Отмечается, что троян был направлен на пользователей, которые размещали объявления о купле-продаже на интернет-сервисе Avito. Эксперты отмечают, что с начала 2019 года потенциальный ущерб от Fanta в России составил не менее 35 млн руб. Принцип работы распространения вируса таков: спустя некоторое время после публикации объявления на площадке продавец получал СМС-сообщение о «переводе» на его счет необходимой суммы — полной стоимости товара. По ссылке ему предлагалось посмотреть детали платежа. После того как продавец кликал на ссылку, открывалась фишинговая страница, подделанная под реальную страницу Avito. Она уведомляла продавца о совершении покупки и содержала описание его товара и суммы, полученной от «продажи» товара. Затем после клика на кнопку «продолжить» на телефоне пользователя загружался вредоносный APK Fanta (формат архивных исполняемых файлов-приложений для Android. — РБК), замаскированный под приложение Avito.

Как отметили эксперты, такая маскировка усыпляет бдительность пользователя, в результате чего жертва устанавливала вредоносное приложение. Банковские данные пользователей передавались следующим образом: пользователю демонстрировались фишинговые окна, маскирующиеся под легитимные мобильные приложения банков, где жертва сама вводила данные своей банковской карты.

Кроме Avito, целью разработчиков Fanta являлись порядка 30 различных интернет-сервисов. В их числе — «Юла», AliExpress, Pandao, Aviasales, Booking, Trivago, такси и каршеринговых служб.

Эксперты Group-IB советуют пользователям смартфонов на базе Android для предотвращения таких угроз регулярно устанавливать обновления ОС, не переходить по подозрительным ссылкам, полученным в СМС-сообщениях, не посещать подозрительные ресурсы и не скачивать оттуда файлы, а также не устанавливать приложения из неофициальных источников.