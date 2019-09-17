Патрушев оценил перспективу заключения мирного договора с Японией

Мирный договор между Японией и Россией необходим, но для этого надо создать условия. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев по итогам визита в Токио, передает ТАСС.

Патрушев, находясь с двухдневным визитом в столице Японии, 17 сентября встретился с премьер-министром Синдзо Абэ. Стороны обсудили вопросы российско-японского сотрудничества в различных сферах, а также тематику международной и региональной безопасности.

«Договорились, что будем снижать [число] тех вопросов, где есть непонимание, будем добиваться согласования наших позиций, тем самым будем повышать доверие друг к другу», — сказал секретарь Совбеза. Патрушев также подтвердил, что стороны будут продолжать работу над заключением мирного договора.

Российско-японские отношения осложняет отсутствие на протяжении более 70 лет мирного договора между странами. Причиной тому является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио претендует на острова Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи, Москва же настаивает на том, что Курилы в полном их составе вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.