МИД пояснил высказывание Лаврова о передаче Курил

В МИД России пояснили высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое некоторые СМИ расценили как согласие на передачу двух островов Курильской гряды Японии.

«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил себе ряд СМИ, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией», — говорится в заявлении на официальной странице ведомства в Facebook.

Сегодня, отвечая на вопрос участника всероссийского фестиваля «Территория смыслов», Лавров заявил, что подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, однако отметил, что «ситуация не тупиковая».

В министерстве отметили недопустимость произвольных интерпретаций слов дипломата и назвали дезинформацией любые сообщения, что министр назвал условия передачи Курильских остров Японии.