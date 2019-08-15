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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,35%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
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МИД пояснил высказывание Лаврова о передаче Курил

В МИД России пояснили высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова, которое некоторые СМИ расценили как согласие на передачу двух островов Курильской гряды Японии.

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«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил себе ряд СМИ, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией», — говорится в заявлении на официальной странице ведомства в Facebook.

Сегодня, отвечая на вопрос участника всероссийского фестиваля «Территория смыслов», Лавров заявил, что подписание мирного договора с Японией упирается в нежелание Токио признать итоги Второй мировой войны, однако отметил, что «ситуация не тупиковая».

В министерстве отметили недопустимость произвольных интерпретаций слов дипломата и назвали дезинформацией любые сообщения, что министр назвал условия передачи Курильских остров Японии.

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В МИДе напомнили о позиции России, что «продвижение по вопросу передачи островов возможно лишь при условии признания Японией в полном объеме итогов Второй мировой войны, а также с учетом принципиальных подходов России к вопросам военно-политической сферы».

Ранее источники РБК сообщали, что Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, Курилы
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