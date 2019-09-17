Чиновница из «шоколадной ванны» заработала за год 2,1 млн руб.

Чиновница из «шоколадной ванны» заработала за год 2,1 млн руб.

Годовой доход директора подконтрольной правительству Ульяновской области корпорации развития интернет-технологий (ОГКУ «Правительство для граждан») Светланы Опенышевой, которую могут уволить за фотографию в «шоколадной ванне», составил в 2018 году 2,135 млн руб. Сведения об этом содержатся в декларации о доходах, опубликованной на сайте правительства региона.

В понедельник, 16 сентября, ульяновские СМИ сообщили, что губернатор области Сергей Морозов поручил провести в отношении Опенышевой служебную проверку и уволить ее.

«Нужно жить более скромно. Нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву», — заявил глава региона на аппаратном совещании. Согласно декларации губернатора, его доход в 2018 году составил 3,814 млн руб. Супруга Морозова за год получила 2,737 млн руб.

Причиной недовольства губернатора стало появившееся на странице Опенышевой в социальной сети селфи, на котором та принимает на одном из курортов Азербайджана ванну из лечебной нефти. Фотография была подписана словами «Много шоколада не бывает». «Когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку», — пояснил Морозов.

Издание Ulpressa.ru отмечает, что отпуск обошелся Опенышевой в 59 тыс. руб., еще 8,5 тыс. руб. стоили билеты на самолет.