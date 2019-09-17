Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back

Стоимость обыкновенных акций АФК «Система» выросла до 13,37 тыс. руб. за штуку (данные на 10:35 мск), что на 7,44% больше уровня последнего закрытия (12,44 тыс. руб.), следует из данных Мосбиржи.

На максимуме стоимость бумаг АФК «Система» поднималась до 13,6 тыс. руб. (+9,62%), на минимуме — до 13,05 тыс. руб. (+4,84%).

Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией. Максимальное число акций, которые выкупят в рамках buy-back, не превысит 300 млн. Программа будет действовать до 29 февраля 2020 года либо до достижения указанного числа акций или суммы средств, выделенных на выкуп.

Всего у АФК «Система» 9,65 млрд обыкновенных акций. «Система» — холдинговая компания, работающая в нескольких отраслях, в том числе в медицине, телекоммуникациях, высоких технологиях, лесопереработке, розничной торговле и сельском хозяйстве.