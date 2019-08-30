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Транснефть ₽195 000 (+28,97%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о наезде на нее в Лондоне
Валерия Гонтарева сообщила, что получила переломы после того, как ее на пешеходном переходе сбила машина. Летом экс-глава НБУ сообщала об угрозах со стороны бизнесмена Игоря Коломойского
Валерия Гонтарева (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший руководитель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева (возглавляла НБУ в 2014–2018 годах) заявила украинским СМИ, что несколько дней назад попала в Лондоне под машину. Причем, по словам Гонтаревой, автомобиль сбил ее на пешеходном переходе.

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале», — сообщила Гонтарева изданию «Украинские новости».

В комментарии для Liga.net Гонтарева уточнила, что в результате наезда она серьезно пострадала. «Травмы серьезные — переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую», — написала Гонтарева.

По ее словам, британская полиция начала расследование причин ДТП и выясняет, что произошло — «несчастный случай или угрозы начали реализовываться».

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«Нажила много врагов»: чего добилась глава НБУ Валерия Гонтарева

В июне 2019 года в интервью «Громадскому» и Би-би-си Гонтарева заявила, что ей постоянно угрожает бывший совладелец Приватбанка (в декабре 2016 года НБУ объявил банк неплатежеспособным, после чего тот был национализирован) Игорь Коломойский.

«Лично мне он угрожает. В интервью Коломойский заявил, что если я не вернусь в Украину, то он меня вывезет в частном порядке. По-английски это kidnapping. Это преступление на территории Великобритании. Я хочу, чтобы это было всем понятно. Если со мной что случится, хочу, чтобы все знали, почему», — сказала тогда Гонтарева.

Сам Коломойский в интервью, опубликованном 30 августа изданием «Цензор.нет», заявил, что Гонтарева и экс-президент Украины Петр Порошенко готовят «контрреволюцию». «Нацбанк по указанию Петра Алексеевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. Притом что сальдо внешней торговли отрицательное. Они закладывают под сентябрь-октябрь бомбу замедленного действия. Когда курс прыгнет до 30, то это будет виновато новое правительство... Гонтарева руководит этим из Лондона. Это делается для того, чтобы эффект взрыва был максимальным», — заявил Коломойский.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Валерия Гонтарева, Игорь Коломойский
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