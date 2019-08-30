Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о наезде на нее в Лондоне

Экс-глава Нацбанка Украины сообщила о наезде на нее в Лондоне

Валерия Гонтарева сообщила, что получила переломы после того, как ее на пешеходном переходе сбила машина. Летом экс-глава НБУ сообщала об угрозах со стороны бизнесмена Игоря Коломойского

Валерия Гонтарева (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Бывший руководитель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева (возглавляла НБУ в 2014–2018 годах) заявила украинским СМИ, что несколько дней назад попала в Лондоне под машину. Причем, по словам Гонтаревой, автомобиль сбил ее на пешеходном переходе.

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина, и я теперь в госпитале», — сообщила Гонтарева изданию «Украинские новости».

В комментарии для Liga.net Гонтарева уточнила, что в результате наезда она серьезно пострадала. «Травмы серьезные — переломы костей стопы. Уже сделали во вторник первую операцию, жду вторую», — написала Гонтарева.

По ее словам, британская полиция начала расследование причин ДТП и выясняет, что произошло — «несчастный случай или угрозы начали реализовываться».