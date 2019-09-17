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В Гонконге поезд метро сошел с рельсов в час пик

Поезд метрополитена Гонконга сошел с рельсов на наземной ветке, что привело к приостановке движения. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на компанию MTR.

Издание отмечает, что в Гонконге подобное происходит впервые. Ведется расследование причин аварии.

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Источник в MTR рассказал газете, что компания не получала сообщений о пострадавших. Однако фельдшер скорой помощи сообщил изданию, что троих пассажиров с жалобами на недомогание отправили в больницу.

Channel News Asia добавляет, что из-за схода поезда была нарушена работа двух железнодорожных линий в час пик. Инцидент произошел на станции «Хун Хом».

Ранее в сентябре поезд сошел с рельсов в Демократической Республике Конго. В результате погибли не менее 50 человек и еще 23 человека пострадали. Авария произошла в провинции Танганьика.

Теги: Гонконг, метро, поезд, сход с рельсов
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