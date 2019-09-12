При крушении поезда в Демократической Республике Конго погибли 50 человек

В Демократической Республике Конго с рельсов сошел поезд, не менее 50 человек погибли. Об этом сообщают Reuters и Daily Sabah Africa со ссылкой на главу местного Министерства по гуманитарным вопросам и борьбе со стихийными бедствиями Стива Мбикайи.

Министр сообщил, что еще как минимум 23 человека пострадали, а также предупредил, что число жертв может возрасти, так как люди все еще находятся под обломками поезда.

Авария произошла на юго-востоке страны, в провинции Танганьика, в ночь на 12 сентября. Из-за чего поезд сошел с рельсов, пока неизвестно.

Он выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что в ближайшее время в стране пройдет заседание правительства, где будет обсуждаться инцидент.