Богдан объяснил привычку нашептывать Зеленскому на ухо

Андрей Богдан и ​Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости)

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал в интервью «Би-би-си Украина», что нашептывает на ухо президенту Владимиру Зеленскому советы и идеи. По его словам, это давно уже является поводом для шуток.

«Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а потом сказать, то будет потерян момент», — объяснил Богдан, отвечая на вопрос, что конкретно он шепчет президенту. «С этого многие смеются, в том числе шутит «95 квартал», — добавил он.

На вопрос, прислушивается ли к нему президент, Богдан ответил, что Зеленский сам принимает все решения.

С 2007 по 2010 год Андрей Богдан занимал должность министра юстиции Украины. Он стал руководителем офиса президента Украины 25 июня 2019 года, после того как Зеленский выиграл президентские выборы. Источники сообщали РБК, что Богдан играет серьезную роль в штабе Зеленского. Он осуществлял юридическое сопровождение во время предвыборной кампании действующего президента.