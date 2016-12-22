Пьяный житель Якутии выбросил младенца из окна

В Якутии пьяный мужчина выбросил десятимесячного ребенка из окна второго этажа. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Младенец госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, его эвакуируют санавиацией из Сунтарского района в Якутск.

Местный портал НВК пишет, что это пострадавший ребенок — девочка. Она получила серьезные травмы головы.

«Якутск.Ru» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает, что в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Убийство».