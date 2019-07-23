Киргизия эвакуировала людей из-за конфликта на границе с Таджикистаном

В понедельник 14 человек пострадали и один погиб в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии. Поводом стал флагшток, которой попытались установить жители таджикского села

Фото: Нозим Каландаров / ТАСС

Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».

«В город Баткен эвакуировали около трехсот человек, в основном женщин и детей», — сообщили в ведомстве и уточнили, что граждане вернутся домой после того, как ситуация на границе разрешится.

Село Ворух — эксклав Таджикистана, оно расположено внутри Киргизии, недалеко от него расположено киргизское село Ак-Сай. Конфликт на границе двух стран в этом районе произошел вечером 22 июля.

По данным МВД Киргизии, жители села Ворух хотели установить флагштоки на месте, где раньше была надпись «Ак-Сай». «Это возмутило граждан Кыргызстана. Обе стороны стали закидывать друг друга камнями, стрелять из огнестрельного оружия. В результате пострадали 14 человек», — заявили в ведомстве, отметив, что среди пострадавших есть пограничники и сотрудники милиции.

Пострадавших доставили в больницу города Баткен. Чтобы урегулировать ситуацию, по тревоге подняли личный состав УВД Баткенского района, сейчас силовики проводят «усиленную разъяснительную работу среди населения».