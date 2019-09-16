Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы арестовал хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — сообщили в суде. Срок ареста — до 15 октября.

Накануне хоккеиста задержали по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тыс. (около 45,3 млн руб.). Мусатова обвиняют по ч. 4 ст. 150 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальный срок лишения свободы по статье — десять лет.

Ранее адвокат хоккеиста заявил, что Мусатов не признает вину. По его словам, возникшие в результате обмена криптовалютой отношения являются «исключительно гражданско-правовыми» и не могут повлечь за собой уголовную ответственность.

По данным полиции, в 2018 году хоккеист договорился о продаже биткоинов на сумму 45,3 млн руб. владельцу фирмы по разработке программного обеспечения, однако не явился на сделку. Бизнесмен передал деньги приехавшему вместо Мусатова мужчине, представившемуся помощником спортсмена, однако не получил криптовалюту. Впоследствии бизнесмен безуспешно пытался связаться с хоккеистом, но тот не выходил на связь.