Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 63,83 (-0,64) Quote, 14:27
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 70,67 (-0,86) Quote, 14:27
WSJ узнала о возможной потере Saudi Aramco $300 млрд из-за атаки дронов Экономика, 20:03 На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка Политика, 20:02 ЦСКА подтвердил травмы двух защитников основного состава Спорт, 20:00 Производители пищевых добавок обвинили власти Белоруссии в дискриминации Бизнес, 20:00 Путин заявил о формировании Конституционного комитета Сирии Политика, 19:55 Долговая нагрузка россиян в 75% регионов превысила пик 2013–2014 годов Экономика, 19:37 Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве Общество, 19:28 Правительство утвердило выплату многодетным семьям на погашение ипотеки Экономика, 19:23 Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест РБК и HUAWEI, 19:17 Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты» Общество, 19:12 Муса Евлоев принес сборной России второе золото на ЧМ по борьбе Спорт, 19:09 СМИ узнали об использовании дач российских дипломатов в США для шпионажа Политика, 19:03 Эр-Рияд заявил о применении иранского оружия при атаке на Saudi Aramco Политика, 18:58 Умер сыгравший в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» актер Брайан Тёрк Общество, 18:50
Общество ,  
0 
Суд арестовал хоккеиста Мусатова по делу о мошенничестве

Кузьминский суд Москвы арестовал хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда

«Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — сообщили в суде. Срок ареста — до 15 октября.

Накануне хоккеиста задержали по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на сумму $800 тыс. (около 45,3 млн руб.). Мусатова обвиняют по ч. 4 ст. 150 УК России (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальный срок лишения свободы по статье — десять лет.

Ранее адвокат хоккеиста заявил, что Мусатов не признает вину. По его словам, возникшие в результате обмена криптовалютой отношения являются «исключительно гражданско-правовыми» и не могут повлечь за собой уголовную ответственность.

По данным полиции, в 2018 году хоккеист договорился о продаже биткоинов на сумму 45,3 млн руб. владельцу фирмы по разработке программного обеспечения, однако не явился на сделку. Бизнесмен передал деньги приехавшему вместо Мусатова мужчине, представившемуся помощником спортсмена, однако не получил криптовалюту. Впоследствии бизнесмен безуспешно пытался связаться с хоккеистом, но тот не выходил на связь.

Игорь Мусатов — хоккеист, выступавший за «Спартак», «Атлант», «Салават Юлаев» и прочие клубы Континентальной хоккейной лиги. В составе сборной России он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира-2007.

Теги: хоккеист, мошенничество, суд, новости РБК
Материалы по теме
Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
Общество
Следствие попросило арестовать экс-хоккеиста КХЛ Мусатова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter