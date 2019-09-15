Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве

Речь идет об Игоре Мусатове, которого обвинили в мошенничестве с криптовалютой. В прошлом году СМИ сообщили, что спортсмена заподозрили в причастности к афере с биткоинами на 45 млн руб.

Игорь Мусатов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он обвиняется в совершении мошенничества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что вопрос об избрании меры пресечения хоккеисту будет рассмотрен в понедельник, 16 сентября.

Источник также добавил, что хоккеист находился в федеральном розыске.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по Москве.

Мусатов не признает свою вину, заявил телеканалу «360» его адвокат Александр Карабанов. «Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — рассказал он. Сейчас экс-хоккеиста задержали на двое суток.