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Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве
Речь идет об Игоре Мусатове, которого обвинили в мошенничестве с криптовалютой. В прошлом году СМИ сообщили, что спортсмена заподозрили в причастности к афере с биткоинами на 45 млн руб.
Игорь Мусатов (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В Москве по обвинению в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. задержан хоккеист Игорь Мусатов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Он обвиняется в совершении мошенничества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)», — заявил собеседник агентства. Он отметил, что вопрос об избрании меры пресечения хоккеисту будет рассмотрен в понедельник, 16 сентября.

Источник также добавил, что хоккеист находился в федеральном розыске.

РБК отправил запрос в ГУ МВД по Москве.

Мусатов не признает свою вину, заявил телеканалу «360» его адвокат Александр Карабанов. «Мы считаем, что те отношения, которые возникли в результате обмена криптовалютой, исключительно являются гражданско-правовыми, и никакой уголовной ответственности по этой сделке быть не может», — рассказал он. Сейчас экс-хоккеиста задержали на двое суток.

В сентябре прошлого года «Московский комсомолец» писал, что следователи ОМВД по району Печатники начали проверку по заявлению на Мусатова, которое подал директор фирмы по разработке программного обеспечения. По словам заявителя, спортсмен обманул его при заключении сделки по продаже биткоинов.

Как сообщало издание, бизнесмен познакомился с хоккеистом в одном из ресторанов в Москве в январе 2018 года. Во время разговора бизнесмен упомянул, что занимается криптовалютным бизнесом и имеет фонд по доверительному управлению средствами. По утверждению бизнесмена, хоккеист заинтересовался этим предложением.

В феврале, по словам заявителя, Мусатов предложил продать бизнесмену 103 биткоина за 45 млн 320 тыс. руб. На эти деньги хоккеист намеревался приобрести квартиру на Остоженке. Сделка была назначена на конец февраля в офисе Мусатова в Печатниках. Сам спортсмен на нее не явился и прислал вместо себя мужчину, представившегося его помощником. Как утверждает бизнесмен, он передал деньги помощнику через операционую кассу, а затем тот покинул офис через потайной ход. Хоккеист все это время поддерживал с ним связь по телефону и обещал разобраться в ситуации, но так и не приехал.

По словам бизнесмена, после этого он несколько месяцев безуспешно пытался связаться с Мусатовым.

Игорь Мусатов выступал за «Спартак», «Атлант», «Салават Юлаев» и другие клубы Континентальной хоккейной лиги. Последней его командой был братиславский «Слован» (2016/17). В составе сборной России Мусатов становился серебряным призером молодежного чемпионата мира-2007.

Автор: Наталия Анисимова
При участии: Дмитрий Алексеев
Теги: хоккеист, мошенничество
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