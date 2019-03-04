Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Люку Перри, известному по роли Дилана Маккея в «Беверли-Хиллз, 90210», было 52 года. За несколько дней до смерти он перенес обширный инсульт

Люк Перри (Фото: Mario Anzuoni MA / mk / Reuters)

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление представителя актера.

Несколько дней назад Перри был госпитализирован с​ обширным инсультом. Издание цитирует заявление представителя актера, в котором указывается, что в момент смерти с ним рядом были его родные и близкие. «Семья ценит выражение поддержки и молитвы, обращенные к Люку со всего мира, и обращается с просьбой не тревожить ее во время этого траурного события. Никаких более подробностей сообщаться не будет», — говорится в заявлении.

Люк Перри родился в штате Огайо в 1966 году, интересовался актерским мастерством с 12 лет. Сразу после окончания школы уехал в Лос-Анджелес, где планировал сделать карьеру, однако долгое время не мог получить роль и жил случайными заработками. В конце 1980-х ему удается получить несколько ролей в сериалах.

Успех пришел к Перри после того, как он попал в молодежный сериал «Беверли-Хиллз, 90210», премьера которого состоялась в 1990 году. Всего он снялся в 199 эпизодах, где играл «крутого парня» Дилана Маккея. Сниматься в продолжении сериала Перри отказался. В числе прочих работ Перри — роль в сериале «Баффи — истребительница вампиров» и эпизодическая роль в фильме «Пятый элемент».