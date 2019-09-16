Немецкий промышленный дизайнер Луиджи Колани умер в возрасте 91 года

Немецкий промышленный дизайнер Луиджи Колани умер в возрасте 91 года

Немецкий промышленный дизайнер Луиджи Колани умер в возрасте 91 года. Об этом DPA сообщил партнер дизайнера.

Дизайнер скончался в немецком городе Карлсруэ 16 сентября.

Луиджи Колани родился в Берлине 2 августа 1928 года. Он учился в берлинской Академии художеств и изучал аэродинамику в Сорбонне.

Колани работал над дизайном автомобилей, мебели, очков, телевизоров, фотоаппаратов и одежды, все они славились своими округлыми формами. Он разработал знаменитый дизайн корпуса для фотоаппарата Canon T90.