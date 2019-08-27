Умерла дизайнер платья Мишель Обамы

Американский дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет, передает Associated Press.

Причиной смерти Толедо стал рак молочной железы.

Изабель Толедо родилась на Кубе в 1961 году. Позже она переехала в Нью-Йорк, где в 1985 году представила свою первую коллекцию. В 2006 году Толедо стала креативным директором дома высокой моды Anne Klein. В соавторстве с мужем дизайнер написала книгу «Толедо/Толедо: Брак искусства и моды».

Наряды Толедо носили актрисы Деми Мур, Дебора Мессинг и Деби Мейзар. Особую известность ей принесло платье, созданное для Мишель Обамы. Экс-первая леди появилась в нем на инаугурации своего мужа, 44-го президента США Барака Обамы.