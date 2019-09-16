Саакашвили заявил об угрозе независимости Грузии из-за «пятой колонны»

Властью в Грузии завладела «пятая колонна» и следующим шагом может стать упразднение независимости страны, считает экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Такое заявление он сделал на встрече с молодежными активистами.

По его словам, страна нуждается в том, чтобы отстранить действующие грузинские власти. «Их нам следовало отстранить от власти вчера, позавчера, три месяца назад, год назад, но и завтра может еще не поздно», — сказал Саакашвили (цитата по «Грузия Online»).

Экс-президент предупредил, что независимость Грузии «может закончиться» уже в ближайшие годы, а решающими должны стать ближайшие месяцы, так как лидер правящей в стране партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили догадывается, что проиграет следующие выборы и думает об установлении диктатуры.

«Мы не должны поддаться ни на одну из провокаций. Должны быть спокойными, не должны давать русским повода для военного вмешательства и упразднения суверенитета. То, чего Россия не смогла в 2008 году, делает в 2019 году», — сказал Саакашвили.